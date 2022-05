PLAY-OFF SERIE C – Il Palermo ad un passo dalla finale. Pari tra Catanzaro e Padova

Ieri sera si sono giocate le gare d’andata di semifinale dei play-off di serie C. Il Padova impatta 0-0 sul campo del Catanzaro e quindi ancora tutto in ballo per il match di ritorno che si giocherà all'”Euganeo”. Nell’altra gara netto 0-3 del Palermo sul campo del FeralpiSalò. In gol per i siciliani Brunori, Floriano e Soleri e quindi per i rosanero la finale è davvero ad un passo.

CATANZARO-PADOVA 0-0 CATANZARO (3-5-2): Branduani, Martinelli, Fazio, Scognamillo (84′ De Santis); Bayeye, Verna, Cinelli (63′ Carlini), Sounas (74′ Bombagi), Vandeputte; Biasci (74′ Vasquez), Iemmello (84′ Cianci). Allenatore Vivarini PADOVA (3-4-1-2): Donnarumma, Pelagatti (28′ pt Gasbarro), Ajeti, Valentini; Germano, Ronaldo (1′ st Chiricò), Saber (82′ Settembrini), Kirwan; Dezi (63′ Bifulco), Della Latta; Santini (82′ Nicastro) Allenatore Oddo Arbitro: Tremolada di Monza Ammoniti: 11′ Pelagatti (P), 47′ Vandeputte (C), 52′ Scognamillo (C), 81′ Iemmello (C), 87′ Gasbarro (P), 89′ Ajeti (P)

————————————————————————————————————————————-

FERALPISALÒ-PALERMO 0-3

43′ Brunori, 45+2′ Floriano, 86′ Soleri

Feralpisalò (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Guidetti (75′ Corradi), Carraro, Balestrero (62′ Hergheligiu); Siligardi (81′ Di Molfetta); Miracoli (62′ Spagnoli), Guerra (75′ Luppi). Allenatore: Vecchi

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini (55′ Perrotta), Marconi, Giron (67′ Crivello); De Rose, Damiani; Valente (81′ Silipo), Luperini, Floriano (55′ Soleri); Brunori (81′ Fella). Allenatore: Baldini

Ammoniti: Lancini (P), De Rose (P), Perrotta (P), Bergonzi (F), Bacchetti (F)

