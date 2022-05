Petagna, un anno in cui brilla solo al cospetto di qualcosa di ligure

Dal mercato…al mercato, è passato così l’anno di Andrea Petagna. Una luce che si accendeva quando di fronte c’era un qualcosa di ligure e poco altro. Probabilmente l’ex centravanti di Milan, Atalanta e Spal è ai saluti, aspettando altre piazze in cui sarà molto più semplice mettersi in mostra per un centravanti come lui. Il Mattino giudica così la stagione dell’attaccante nativo di Trieste:

Andrea Petagna: 5,5

Il suo destino cambia a Genova nel match di inizio stagione contro la squadra rossoblu. Allo Stadio di Marassi, a poche ore dalla fine del calcio mercato, segna il gol della vittoria azzurra col Genoa e Aurelio De Laurentiis decide così di trattenerlo in rosa proprio in extremis. Gioca però pochissimo durante la stagione ma è comunque decisivo, anche nella vittoria in campionato a gennaio contro la Sampdoria. Per il resto poca altra roba nell’arco di tutta l’annata, tra tante prestazioni poco brillanti e una da vero gigante allo Stadio San Siro contro il Milan alla vigilia di Natale, in una delle sue rare apparizioni in campo con la maglia da titolare.

