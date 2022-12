Passaretti, pres. AINC: “In una città come Napoli bisogna ripristinare un rapporto con la parte sana del tifo”

Saverio Passaretti, presidente dell’AINC, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Capisco che per i tifosi napoletani, il terzo posto è sicuramente un traguardo importante ma ha dominato il campionato per il 60% e all’improvviso ha un crollo che non viene spiegato.

La società, inoltre è intervenuta solo quando ha avuto paura di perdere gli introiti.

In una città come Napoli bisogna ripristinare un rapporto con la parte sana del tifo, che è qualcosa di unico in tutta Italia.