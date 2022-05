Olivera? L’ideale per Spalletti, due caratteristiche vanno a nozze col suo gioco

Due motivi per cui Mathias Olivera è un acquisto più che azzeccato per il Napoli, oltre al fatto che in quel ruolo c’era ormai da anni necessitá di intervenire.

Effettua 9.22 passaggi sotto pressione p90’ (meglio [email protected]% dei terzini d’Europa). Una caratteristica decisamente fondamentale per una squadra che costruisce dal basso come il Napoli. Vince 6.68 pressing p90’ (meglio del 99% dei terzini d’Europa). Altra caratteristica fondamentale. Il Napoli è la 3º squadra in serie A che effettua il maggior numero di pressing (1471) nella trequarti offensiva. Due caratteristiche che vanno decisamente a nozze con lo stile di gioco di Luciano Spalletti.

Da profilo Fb de Il Calcio Verticale