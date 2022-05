Moratti, ex presidente Inter: “La stagione del Napoli resta positiva”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Lo striscione esposto dai calciatori del Milan è sicuramente di cattivo gusto ma alla fine lo definirei una ragazzata. Alcuni calciatori di Inter e Milan si conoscono bene e si prendono in giro in questo modo. De Laurentiis? Non so se ha ancora la forza per tenere il Napoli ma molto dipenderà dalla sua volontà e dalla potenza economica a sua disposizione. Il campionato? E’ stato equilibrato ma bravo il Milan ad avere la meglio grazie soprattuto alla capacità di sbagliare meno rispetto alle altre pretendenti. La stagione del Napoli resta comunque positiva grazie all’ottimo lavoro di Spalletti ma credo ci sia rammarico, giustamente, per non aver colto l’occasione che si era presentata quest’anno”.