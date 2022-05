Mertens, Sarri in pressing: lo vuole a tutti i costi alla Lazio

Lui, probabilmente, ci starà pensando. Al rinnovo con il Napoli, ovvio. Ma, contemporaneamente, c’è chi pensa a lui. E, stando a quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, sta addirittura spingendo perchè ciò avvenga. Maurizio Sarri vuole fortemente Dries Mertens alla Lazio. Non ci sono certezze, ma sembrerebbe essere arrivata anche un’offerta da un club brasiliano. Il quotidiano rosa aggiunge: “Lui e la moglie Kat sono stati spesso da turisti nella capitale in questi anni. Ne apprezzano la bellezza e lo stile di vita. Ovviamente sono legatissimi a Napoli, ma – se proprio dovessero cambiare città – un trasferimento a Roma non lo disdegnerebbero affatto”. La situazione dunque resta ancora in bilico e nelle prossime settimane dovrebbero arrivare delle conferme.