Mertens, la grande bellezza? No, il grande dilemma!

E’ la notizia che i tifosi azzurri aspettano con più ansia rispetto alle altre: il rinnovo di Dries Mertens. Il calciatore belga, anche in un anno strano, ha dato comunque il suo enorme contributo alla squadra azzurra diretta da mister Luciano Spalletti. Diverse posizioni, diverse situazioni… Questo l’anno di Dries secondo Il Mattino:

Dries Mertens: 6,5

Il grande dilemma tattico del Napoli di Luciano Spalletti: può giocare alle spalle di Victor Osimhen senza squilibrare la squadra azzurra? No, il belga è prima punta. È chiaro. Il suo apporto da numero 10 è stato sempre di cuore, tra molti gol (cinque nelle prime 4 gare con l’attaccante nigeriano fuori causa per infortunio), numerosi tagli e tanti passaggi chiave per i compagni di squadra. Nel finale di campionato è titolare solo per l’assenza di Stanislav Lobotka e l’eclissi lunare in cui è precipitato Piotr Zielinski. È sul trono del gol azzurro, ed è destinato a restarci a lungo.

