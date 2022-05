Luca Marchetti: “Deulofeu? Ha un prezzo non banale. Su Mertens le parti devono venirsi incontro”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di Sky Luca Marchetti sul prossimo mercato del Napoli. “Deulofeu è un giocatore che il Napoli segue. Ha fatto un grande campionato. Non ha un cartellino banale. La Conference League, per me, nelle fasi finali è stata alla pari dell’Europa League. Il Napoli ha avuto la sfortuna di incontrare il Barcellona. Alzare un trofeo e mettere un punto per ripartire è fondamentale, come la Coppa Italia per il Napoli negli ultimi anni. La Roma non vinceva dal 2008. Mi da gioia, indipendentemente dai colori, vedere le persone festeggiare. Feste incredibili a Roma e Milano, ma immagina se il Napoli avesse vinto lo scudetto cosa sarebbe successo. Nell’economia del trequartista, come viene usato da Spalletti, Naingolann o De Paul sono spaccapartite così come Barak. Zielinski non è riuscito a interpretarlo, se il Napoli dovesse intervenire in quella zona di campo andrà via il polacco. Petagna dipende da come si comporrà l’attacco della prossima stagione, se dovesse rimanere questo è leggitimo che se ne va. Demme credo che rimanga. Koulibaly? Quando perdi un giocatore così decisivo non puoi pensare di sostituirlo con uno del suo livello, altrimenti lo terresti. Mertens è il grande tema di questi mesi, c’è ancora distanza e non è banale. C’è almeno 1 milione di euro di lontananza, c’è comunque la voglia da entrambe le parti. Toccherà a Mertens e De Laurentiis trovare un punto d’incontro”.

La Redazione