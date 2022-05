L’alternativa a Sky per Monza/Pisa (Palyoff) è Helbiz Media. I dettagli per vedere la gara

Il termine della stagione di Serie B 2021-2022 sarà trasmesso questa sera alle 20:30 in diretta e on-demand sulla piattaforma OTT di Helbiz Media, e vedrà il Monza e il Pisa sfidarsi nella finale di andata dei playoff.

Tutti gli appassionati potranno seguire in Italia, Serbia e Stati Uniti il Campionato di Serie B anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live, nell’innovativa formula pay-per-view.

L’appuntamento per il match di ritorno è sempre su Helbiz Live domenica 29 maggio, alle ore 20:30 in diretta dall’Arena Garibaldi di Pisa.