In attesa di Mertens, il Napoli studia due alternative in bianconero

A Napoli attendono l’evolversi della vicenda di Dries Mertens e del rinnovo del contratto. Al momento sembra che sia tutto in stand-by, visto che il calciatore chiede un biennale, pur accettando l’ingaggio da 1,5 milione. Il club azzurro sa perfettamente che non può restare con le mani in mano e si guarda altrove. Secondo il CdS, ci sono due valide alternative. La prima gioca ad Udine, si chiama Gerard Deulofeu ed ha 28 anni e tatticamente è il classico giocatore universale, ovvero giocare in più ruoli. L’esterno d’attacco argentino ha un accordo con il club friulano: «C’è un accordo con l’Udinese che durante questa finestra di mercato lo lascerà libero di andare dove sarà possibile». La valutazione si aggira dai 15 ai 20 milioni. La seconda alternativa è Federico Bernardeschi, svincolato dalla Juventus. In questi giorni c’è stata una chiacchierata con il suo entourage, lo stesso di Meret, per capire le intenzioni del ragazzo. L’ex Fiorentina accetterebbe di giocare in Champions, ma va trovata l’intesa sull’ingaggio. Insomma il Napoli aspetta Mertens, ma senza farsi spiazzare da eventuali dinieghi, i piani alternativi non mancano di certo.

La Redazione