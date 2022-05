Il valore della SSC Napoli è in calo: ” Football Benchmark ” ne ha stabilito l’attuale prezzo

Quello di Football Benchmark è uno degli studi europei più importanti sul calcio. E al termine delle più importanti stagioni calcistiche europee arriva puntuale l’analisi dell’ultimo anno sul valore dei club più famosi in giro per il continente. Tra questi anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis: gli azzurri si attestano oggi al 18° posto (uno in meno rispetto a un anno fa) con un valore complessivo del club di 483 milioni di euro, cifra che spinge Osimhen e compagni nella Top 20 europea. Ma come viene analizzato il valore dei diversi club europei? Sono cinque i parametri in esame: la profittabilità (rapporto stipendi-fatturato), la popolarità del club (seguito sui social media), il potenziale sportivo (valore della rosa), la gestione diritti tv da parte del club e eventuali stadi di proprietà. Aspetto, quest’ultimo, in cui il Napoli di sicuro non eccelle così come tanti altri club italiani. Il valore del club di De Laurentiis, però, fa registrare anche un -0.4% rispetto alla passata stagione. Al vertice italiano resta la Juventus, appena dentro la Top 10. Poi Inter e Milan quasi appaiate tra 14° e 15° posto in classifica. Fonte: Arpaia (Il Mattino)