Gravina attacco a De Laurentiis: “Proponga qualcosa di concreto”

Oggi Il Corriere della Sera scrive su uno scontro fra Gravina, presidente della Figc, ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come riportato da TuttoNapoli.

“Il presidente del Napoli se la prende con politici, Uefa e soprattutto con il numero uno della Figc Gabriele Gravina: “In tre anni e mezzo non ha fatto nulla. Con il Castel di Sangro è andato dalla serie D alla B per poi tornarsene giù in maniera fallimentare. Nei ruoli istituzionali calcistici — ha aggiunto — ci sono persone che non hanno mai frequentato una società di calcio contemporanea, non possono capirne i problemi”.

Pronta la replica di Gravina: “Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti. De Laurentiis proponga qualcosa di concreto per contribuire allo sviluppo del nostro mondo”.