Giuffredi, agente: “Sepe-Napoli? No. Sepe resta alla Salernitana”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, ecco le sue parole: “Sepe-Napoli? No. Sepe resta alla Salernitana e cercherà di togliersi le sue soddisfazioni in una piazza che non ha nulla da invidiare neanche al Napoli. Hysaj? Tra alti e bassi. È partito benissimo poi, verso la fine, ha avuto qualche problema, ma ci sta. Sta benissimo alla Lazio e rimarrà lì. La volontà di Sarri è stata importante, crede molto nel ragazzo, ma la cosa ancora più importante è che lui è un ottimo giocatore e si trova bene alla Lazio. Veretout? Ieri ha vinto la Conference, gli faccio i miei complimenti, l’ho portato io a Roma, ma sono ancora più felice per i miei cari amici Mourinho e Tiago Pinto”.