Giuffredi, agente: “Mario Rui resterà al Napoli nonostante Olivera”

Su 1 Station Radio, è intervenutoOrmai è una coppia che non può crearsi perché è arrivatoe, se arrivasse anche, dovrebbe andare via, dunque impossibile che si incontrino. Tra l’altro, Mario Rui resterà al Napoli.sa che se vuole diventare un grande giocatore, non deve avere paura di affrontare le grandi sfide, come sarebbe arrivare, per ipotesi, in un top club quale è il. Vediamo cosa succederà in futuro, lui è un grande professionista”.