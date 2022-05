Giudice Sportivo: mazzata ai cassieri e tifosi di Napoli e Spezia

Il Napoli giocherà la prossima partita in casa senza il sostegno dei tifosi della Curva A. Il settore è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo dopo i fatti di La Spezia di domenica scorsa nell’ultima giornata di campionato. Alla società azzurra anche un’ammenda di 30mila euro con diffida. È stata punita la Curva A perché, si legge nel comunicato ufficiale, è il «settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti Piscina» che, a sua volta, sarà chiuso per un turno: per lo Spezia anche un’ammenda di 15milaeuro e diffida.



INCIDENTI

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fatto riferimento a ciò che è accaduto a partire dal 5′ pt con lancio di bengala, seggiolini divelti dagli spalti, colluttazione tra tifoserie così descritta: «Alcuni sostenitori del Napoli entravano nel recinto di gioco e raggiungevano il settore occupato dai tifosi avversari e, pertanto, nasceva una colluttazione che costringeva l’arbitro a interrompere la gara per 10 minuti e comportava il ferimento di tre steward». Gli incidenti sono proseguiti anche a fine gara con centinaia di tifosi coinvolti.

Fonte: CdS