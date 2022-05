Copa de la Reina – Il Barcellona dimentica la Women Champions e vola in finale

La sconfitta nella finale di Women Champions contro il Lyon per il Barcellona non è stato semplice da dimenticare, ma si è rifatto con gli interessi in semifinale di Copa de la Reina. La compagine blaugrana ha sconfitto il Real Madrid per 4-0. In gol per la squadra di coach Giraldez: Martens, Aitana, Mariona e Oshoala. In finale il Barcellona sfiderà lo Sporting Huelva che ha vinto per 1-0 contro il Tenerife e si disputerà domenica alle ore 11,30 ad Alcoron.

La Redazione