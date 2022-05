CALCIOMERCATO – In attesa di Ruiz e del suo futuro, si guarda ad un giovane

CALCIOMERCATO – Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato: dopo l’annuncio di Kvaratskhelia da parte del presidente De Laurentiis, ieri è stato il giorno delle visite mediche di Mathias Olivera; l’uruguaiano arriva dal Getafe in prestito con obbligo di riscatto, Spalletti si prepara ad abbracciare il nuovo rinforzo sulla fascia.

IL DS GIUNTOLI CERCA UN GIOVANE CENTROCAMPISTA

Le attenzioni del Napoli si spostano a centrocampo. In attesa di formalizzare il riscatto di Anguissa dal Fulham – 15 milioni, come da accordi – e capire cosa fare con Fabiàn Ruiz (contratto in scadenza nel 2023, nelle idee del club o rinnova o va via), i dirigenti azzurri studiano nuovi profili. L’identikit è quello di un centrocampista giovane e di prospettiva, che possa crescere dietro i titolari e fare esperienza. Al Napoli – e in particolare al ds Giuntoli – piace molto il profilo del classe ’99 Morten Hjulmand, uno dei protagonisti della promozione del Lecce in Serie A e nazionale danese Under 21.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Calciomercato.com