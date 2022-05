CALCIO FEMMINILE – Fabio Melillo ad un passo dalla panchina della Ternana

Il calcio femminile deve ancora decretare le ultime due compagini che saliranno nel campionato cadetto, ma si pensa già alla prossima stagione. Infatti, secondo il sito tuttocalciofemminile.com, ci sarebbe un importante ritorno in panchina. Si tratta di mister Fabio Melillo per la prossima stagione alla Ternana. Dopo gli anni alla Res Roma e i campionati Primavera vinti con l’A.s. Roma, ora avrebbe di nuovo l’occasione per confermarsi. Il club rossoverde che ha rivelato il titolo del Pink Sport Bari è pronto ad accogliere l’allenatore di origini romane.

La Redazione