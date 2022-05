Bernardeschi e lo sponsor di “lusso” in casa Napoli

Il Napoli, dopo Kvaratskeila e Olivera, praticamente fatti, manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà a Luglio, continua a guardarsi altrove per la prossima stagione. Uno dei tanti nomi nella lista è Federico Bernardeschi che sarà svincolato dalla Juventus. Secondo le pagine del Corriere del Mezzogiorno, lo sponsor principale dell’ex Fiorentina è il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron della società partenopea ne ha parlato in questi giorni con il d.s. Giuntoli, il responsabile dell’area scouting Micheli e l’amministratore delegato Chiavelli e non è la prima volta che parla di Bernardeschi. Accadde anche nel 2020 in occasione del ritiro di Castel di Sangro quando venne il suo agente Mino Raiola, scomparso un paio di mesi fa. Tra l’altro sarebbe utile anche tatticamente, può fare l’esterno, il trequartista e anche il “falso nueve”. Insomma un jolly per tutte le occasioni.

La Redazione