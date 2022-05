Barbaro, senatore: “Sogno che tifosi di Roma e Napoli si riconcilino”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Barbaro, senatore Fratelli d’Italia, ecco le sue parole: “Scontri a La Spezia e Sassuolo? Io cito sempre un episodio, perché ero nella Giunta del CONI in quel periodo, ed è Calciopoli. Quando ci siamo trovati a dover decidere abbiamo visto persone che, nonostante lo scandalo che era esploso, andavano in giro a supportare la propria squadra come se non fosse accaduto nulla. Purtroppo il calcio non è l”isola felice’ che si pensa. Io amo il calcio e sono orgoglioso di aver lavorato nel calcio ma, a volte, mi sono anche vergognato. Nel calcio ci sono tanti sub-interessi che imporrebbero delle riflessioni: dobbiamo lavorarci veramente ma purtroppo si continua ancora a fare troppo poco. Inoltre, sogno che tifosi di Roma e Napoli tornino ad abbracciarsi. Sono fra le piazze più belle al mondo, con patrimoni culturali invidiati, deve finire questa inutile rivalità. Come Senatore della Repubblica e come uomo, sono il primo a rendermi disponibile per lavorare alla questione”