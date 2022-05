Akatugba, amico Osimhen: “Mercato per Victor? Qualcosa può accadere”

Su 1 Station Radio, è Oma Akatugba, direttore di omasports.com e amico di Victor Osimhen, ecco l sue parole: “Voci di mercato per Osimhen? Molto francamente, qualcosa può accadere. I rumors di questo tipo non nascono mai dal nulla ma, al momento, non c’è ancora qualcosa di concreto. Alcune notizie vengono dalla fantasia di qualche giornalista… Io credo e spero che resti al Napoli, lo stesso club è soddisfatto di lui. Quest’anno ha segnato 14 gol e le sue prestazioni continuano a migliorare ma, lo sappiamo, questo è il calcio e può succedere di tutto. Il Napoli controlla i suoi social? Sarebbe una mancanza di rispetto e di privacy. Credo siano invenzioni giornalistiche, anche perché vedete quello che pubblica Victor sui propri social… non mi sembra sia frutto di un qualche filtro. Qualora fosse vero sarebbe una gravissima mancanza di privacy per il giocatore. Per questo trovo impossibile che il Napoli controlli i suoi social”.