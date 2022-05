ADL/Mertens: “Dovremo incontrarci di nuovo”, ma l’incontro è slittato

Per poter proseguire con il mercato è necessario risolvere la situazione “rinnovi”. Imminente da decidere e di conseguenza da capire, il futuro di Ospina e Mertens. Sul belga: “Dovremo incontrarci di nuovo. Ora si gioca ancora, poi chi è veramente interessato non scompare e si parla. Giochiamo e poi vediamo, il 25 credo sarà a Napoli, il 26, 27, mica scappiamo”, disse Aurelio De Laurentiis prima della gara con lo Spezia in merito al rinnovo di Mertens. Ed in questo senso va segnalato che Mertens e famiglia sono in questo momento in Belgio, in vacanza, ed è da capire se rientreranno in città prima delle gare di Nations League.