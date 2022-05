Ugolini, Sky, “la brutta previsione”: “Per Fabian si rischia il Milik 2!”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini. La sua dichiarazione riportata da TMW: “Se per Koulibaly arriva un’offerta congrua entro le prossime due settimane, parte. Fabian Ruiz è un problema, si rischia di fare un Milik due. La società ha iniziato le trattative per il rinnovo due stagioni fa e l’entourage di Fabian ha fatto un muro discreto. E’ ovvio che si è ragionato su cifre evidentemente che non sono nelle aspettative del giocatore. Deve arrivare un’offerta importante, perché credo che sia l’unica situazione sulla quale De Laurentiis potrebbe mettersi veramente di traverso. Non penso che sia il caso di farlo per quello che ha dimostrato il ragazzo e perché è un patrimonio del club che può fruttare una discreta somma. Certamente se De Laurentiis vuole ottenere 40mln dalla cessione di Fabian, che va a scadenza tra un anno, la vedo nera”.