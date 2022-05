SERIE A FEMMINILE – Norma Cinotti ad un passo dall’A.s. Roma

Il calcio femminile, dopo una stagione intensa, si ferma, in attesa dell’inizio degli Europei che si disputeranno in Inghilterra. Nel frattempo c’è il calciomercato e i club cercheranno di allestire le rose nel migliore dei modi. L’Empoli Ladies dal prossimo anno verrà rivelato dal Parma e quindi le calciatrici saranno svincolate. Una su tutte è Norma Cinotti e non mancano le squadre. Sembrava ad un passo dall’A.c. Milan, accordo verbale, ma alla fine vestirà la maglia dell’A.s. Roma. In questo, come riporta tuttocalciofemminile.com, è stata a volontà di coach Alessandro Spugna che l’allenata per un anno in Toscana.

La Redazione