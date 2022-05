SERIE A – De Siervo, AD Lega: “Siamo la lega più economica d’Europa”

SERIE A – Il gala “Calcio is Back” al Metropolitan Museum of Art, ha rappresentato ieri la grande vetrina, con più di trecento ospiti, ma confermato quanto il calcio vada a due velocità: erano presenti solo due presidenti, Rocco Commisso e Robert Platek, oltre a Magda Pozzo, figlia del patron dell’Udinese. De Siervo dice che «correranno con i piedi legati», ma andranno avanti. A luglio nasceranno tornei con i college a Kansas City, New York, Toronto, Miami, Houston, Boston, Los Angeles, promuoveranno il calcio nelle scuole.

Il successo nella Roma dell’inglese Tammy Abraham, commenta Bobo Vieri, «porterà altri giocatori dalla Premier». Questo aiuterà il brand in Usa. Nel progetto verranno investiti tra uno e tre milioni («siamo la Lega più economica d’Europa», dice De Siervo). Se avranno lavorato bene, lo vedranno dagli unici dati sensibili: i dollari. Sarà al momento di firmare il nuovo accordo televisivo con Cbs. A fronte di un piccolo investimento, ci potrebbe essere un ritorno di decine di milioni in più per i club. E allora i presidenti, anche quelli rimasti a casa, guarderanno all’America in modo diverso.

Fonte: CdS