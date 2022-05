Prima la “Celeste” poi l’azzurro, ecco la data che ci farà conoscere da vicino Olivera

Mathias ha incontrato anche De Laurentiis, tra l’altro nel giorno del settantatreesimo compleanno del presidente, e poi ha concluso la giornata in un hotel di Roma: oggi tornerà a Madrid per prepararsi al prossimo viaggio in programma venerdì, quando partirà per l’Uruguay per rispondere alla convocazione della Celeste in vista delle tre amichevoli di preparazione al Mondiale in Qatar in programma negli Stati Uniti con il Messico (3 giugno) e con i padroni di casa (5 giugno), e a Montevideo con la Giamaica (11 giugno). Rimandato il tour a Napoli, insomma, ma l’appuntamento è già in agenda: arriverà in città direttamente dopo le vacanze e comunque in tempo per il raduno e per il primo ritiro in programma a Dimaro-Folgarida dal 9 al 19 luglio.

Fonte: CdS