Per il ruolo del portiere, Giuntoli avrebbe trovato il vice perfetto

Uno dei ruoli, anzi forse quello principale, dove ci sarà da lavorare e anche tanto, sarà quello del portiere. Al momento non si è ancora affondato il colpo tra Ospina e Meret, dove entrambi i procuratori attendono novità in merito. Per l’estremo difensore colombiano, c’è distanza sull’ingaggio, ma anche il Real Madrid che sta alla finestra. Per il portiere friulano invece chiederebbe garanzie di giocare titolare rispetto alle ultime due stagioni, Nell’attesa, come riporta il Corriere dello Sport, il d.s. Giuntoli avrebbe bloccato Sirigu, svincolato dal Genoa e sarebbe il vice perfetto, per bravura ed esperienza. Un altro nome nella lista è Gollini, ora al Tottanham, in passato anche all’Atalanta e all’Hellas Verona. Il Napoli è certo non sta a guardare e cercherà di non farsi cogliere impreparato, perchè serve sempre un guardiano per la porta.

La Redazione