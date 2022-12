Paganin sul Napoli: “Gli azzurri sono stati sfortunati, hanno perso i calciatori migliori nel momento clou”

Ai microfoni di SuperNews è intervenuto Massimo Paganin. Al commentatore Mediaset è stato chiesto:

Il Napoli sembrava in corsa per lo scudetto, poi le prestazioni sono calate vertiginosamente nel momento decisivo. Cosa non è andato per il verso giusto in casa azzurra?“Il Napoli a mio parere ha fatto molto bene, arrivando non lontano da Milan e Inter e ottenendo la qualificazione per la prossima Champions. Anche gli azzurri sono stati sfortunati, hanno perso i loro calciatori migliori: Osimhen per infortunio per due mesi e Koulibaly è stato impegnato in Coppa d’Africa. Si rischia di pensare che tutto sia andato male o che Spalletti non abbia fatto un buon lavoro, ma non è così. La stagione del Napoli non è da buttare, bisogna avere equilibrio ed essere lucidi nelle considerazioni. Agli azzurri, per competere fino alla fine, bastava non perdere quei sei punti contro l’Empoli tra andata e ritorno. Nella prossima stagione il Napoli se la giocherà di nuovo alla pari con Milan, Inter e Juve per lo scudetto”.