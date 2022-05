Nicolò Schira: “Napoli-Verona work in progress per Barak”

Dopo Kvaratskeila e Olivera, mancano solo i twitter presidenziali che arriveranno il Primo Luglio, il Napoli non si ferma e cerca altri rinforzi per accontentare mister Spalletti. Arrivano aggiornamenti di mercato da Nicolò Schira su twitter. “Contatti in corso per Antonin #Barak dall’#HellasVerona al #Napoli”.

La Redazione