Napoli su Nandez, l’agente: “È una maglia pesante, ma non ne soffrirebbe”

Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Torreira e Nandez, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV. Nel suo intervento si è focalizzato sul nuovo terzino sinistro del Napoli, Mathias Olivera (“Lo conosco, è il giocatore giusto per il Napoli“) e il futuro del centrocampista del Cagliari, oggetto d’interesse anche per il mercato partenopeo: “Ha pagato alcuni errori dello staff medico del Cagliari, ma può succedere di sbagliare in una stagione. Ha sofferto questo e ha faticato, perché non avrebbe dovuto giocare la fine del campionato. C’era anche un documento scritto, invece, fuori forma, ha dovuto giocare contro Inter e Venezia, lottando per la squadra. Peccato perché ci teneva tanto a salvare la squadra, sta male pensando alla retrocessione“. Nonostante il dispiacere, Bentancur sembra avere le idee chiare su quale sarà il futuro di Nandez: “Non credo che resterà a Cagliari. Sono sicuro che troveremo il giusto accordo per la sua cessione. Lui a Napoli? Sarei felice, non è una piazza per tutti i giocatori. È una maglia pesante e i calciatori devono capire la responsabilità di questa piazza. Nandez non lo soffrirebbe. Vediamo cosa succede“.

Fonte: calciomercato.com