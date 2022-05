Napoli-Koulibaly, interessante la proposta di rinnovo di AdL e la riposta del senegalese

In casa Napoli diversi sono gli argomenti sul tavolo, dagli acquisti, passando alle cessioni e infine i rinnovi. Quest’ultimo tema riguarda anche Kalidou Koulibaly, definito da Spalletti, elemento imprescindibile. Il tecnico di Certaldo lo considera uno dei leader dello spogliatoio, come detto prima e dopo la sfida contro lo Spezia. Secondo il Corriere dello Sport il presidente De Laurentiis avrebbe offerto un ingaggio da 3 milioni e un contratto di 5 anni. La distanza tra le parti è incolmabile, anche perchè non mancano gli estimatori. L’agente del difensore senegalese Fami Ramadani, non si è ancora incontrato con il club azzurro, lo farebbe solo per parlare di proposte concrete da: Barcellona, Chelsea, ma anche da Psg e Bayern Monaco che hanno fatto sondaggi. Se nessuno dovesse arrivare sui 40 milioni, allora, resterebbe fino alla scadenza del contratto. Sarà un’altra estate intensa per il Napoli ma anche per Koulibaly, solo allo scoccare del gong se ne saprà di più.

La Redazione