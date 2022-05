Napoli, e se il centrocampista arrivasse dal Lecce? Ecco chi è Hjulmand

Arrivato nel gennaio del 2021, quest’anno ha saltato solo una partita, contro il Benevento per squalifica, poi le ha giocate tutte Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999, diventato subito titolare inamovibile per Baroni. Grande protagonista della promozione in Serie A del Lecce, il Napoli starebbe sondando il profilo del danese per aumentare rinforzare il centrocampo, soprattutto al fronte di un’eventuale partenza di Fabian Ruiz. In tutte le partite ha abbinato qualità e quantità e per età e ingaggio rientra perfettamente nei parametri finanziari del club partenopeo. L’idea di Giuntoli è quella di un centrocampista giovane e di prospettiva che possa crescere dietro i titolari e Hjulmand è il profilo perfetto, ma il Lecce ha già fatto sapere che la sua valutazione è salita da 10 mila euro ad almeno 15 milioni. L’ennesima intuizione di Corvino.

Fonte: calciomercato.com