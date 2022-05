L’ affare Olivera: i dettagli della giornata di ieri e tutto sul contratto

Il giorno di Olivera. Cominciato molto presto, considerando che ieri mattina è partito intorno alle 7 da Madrid e poco prima delle 11 è arrivato a Villa Stuart a bordo di un van nero come la sua t-shirt. Ad accompagnarlo c’è il manager Pablo Boselli, storico giocatore di padel ed ex capitano della Nazionale uruguaiana quando in Italia gli appassionati si contavano sulle dita di una mano, mentre ad accoglierlo in clinica ci sono il responsabile dell’area medica del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, e l’uomo-mercato Maurizio Micheli: i fotografi mitragliano scatti e Mathias sorride felice. Poi, tutti dentro per il valzer delle visite: analisi e test estremamente accurati come di consueto, esito positivo e saluti e baci intorno alle 15.10. Chiuso il ciclo dei controlli, via con la definizione degli aspetti burocratici: la stagione non è ancora conclusa e dunque l’affare diventerà ufficiale il primo giorno di luglio, ma il club azzurro verserà al Getafe 14 milioni di euro complessivi (12 di base fissa più 2 di bonus) e il giocatore percepirà fino al 2027 un ingaggio a scalare da 1,3 milioni a stagione più bonus (1,5 complessivi).

Fonte: Cds