Juve e Barca in pressing: Koulibaly, verso un’estate bollente!

E’ l’uomo del momento, Koulibaly. In realtà capita da diversi anni tutte le stati. Stavolta, vista la situazione ridimensionamento e “quasi” scadenza, probabilmente di più. Si parla di una proposta di rinnovo al ribasso, di molta distanza e di due big, soprattutto, in pressing: Barcellona e Juventus. Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Considerando che per il difensore senegalese sono in pressing sia il Barcellona che la Juventus dobbiamo abituarci all’idea che questo diventi un autentico tormentone, anche perché sinora ADL non scende sotto i 40 milioni e non accetta giocatori in cambio. Addirittura l’ipotesi estrema è che KK tenga tutti in apnea sino a fine agosto”.

Ipotesi parametro zero – “Del resto, potrebbe anche decidere di andare a scadenza nel 2023: un’ipotesi non proprio remota. Nel mezzo c’è un estate bollente, con Koulibaly al centro di una contesa da prima pagina. Il suo amore per Napoli è fuori discussione, ma il calcio non è solo sentimento”.