Jacomuzzi: “Broja diventerà un grande attaccante, ma ci vuole tempo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo di Napoli ed Atalanta, ed ex osservatore del Chelsea, grande esperto di calcio inglese:

“Praet al Napoli? Lui è un ottimo giocatore, ma ovviamente è una questione di contestualizzazione della figura, però è un calciatore di qualità e di quantità, e sicuramente ha delle potenzialità di inserimento. In questo momento tuttavia trovo difficile un suo inserimento stabile fra i titolari del Napoli, quindi c’è da valutare il futuro del mercato napoletano per capirci di più. Se uscisse un centrocampista, se ne potrebbe parlare.

Osimhen via? Il Napoli ci guadagnerebbe sicuramente per i 100 milioni, ma Broja ha bisogno di tempo. Lui è un calciatore di qualità e di grande talento, ma è meno smaliziato del nigeriano, nonostante ciò ha grandi potenzialità e può sicuramente diventare un grande giocatore. Se il Napoli deve puntare a vincere, non deve guardare ai soldi”.

