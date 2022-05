Il brand del Napoli ha un valore importante, al 30° posto nella classifica mondiale

Dall’arrivo di De Laurentiis, e con la permanenza da tredici stagioni in Europa, tra Champions ed Europa League, il valore del brand del Napoli ha raggiunto una cifra importante, come scrive oggi ilmattino.it. “Da tredici stagioni di fila in competizioni europee, qualche vittoria in campo nazionale e tanti campioni lanciati nel calcio europeo. Ma quanto vale il brand Napoli dopo vent’anni di gestione De Laurentiis? Il valore, ad oggi, è stimato in 182 milioni di euro, secondo l’ultimo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi Brand Finance. Quello degli azzurri è al momento il quarto brand italiano dietro la Juventus, l’Inter e il Milan fresco campione d’Italia.

A livello mondiale, il Napoli si attesta all’interno della Top 30 piazzandosi al 27° posto della speciale classifica dei brand. Gli azzurri hanno messo il naso davanti alla Roma americana (181 milioni e 29° posto), all’Atalanta (123 milioni e 42° posto) e alla Fiorentina (50° posto, 95 milioni)”.