E’ lo sport del momento, ed ormai il padel ha contagiato attori, sportivi, ex calciatori e calciatori, come l’azzurro Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli infatti si è fatto immortalare in pantaloncini e racchetta a seguito mentre si gode dei giorni di relax a pochi passi da Siviglia, dove è nato e cresciuto, per poi partire per le vacanze. Ovviamente era l’azzurro più adatto, parlando di un gioco nato in Sudamerica e coltivato in Spagna.