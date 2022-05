Fedele: “Cavani lo prenderei senza ombra di dubbio”

Enrico Fedele, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi in particolare sui prossimi possibili arrivi e partenze del Napoli, nonchè della situazione economica in merito agli stessi.“ Un giocatore anziano che guadagna tanto si pensa che alteri gli equilibri economici, ma non è così. Ci sono dei giocatori che con la loro presenza fanno crescere gli altri. Il Napoli già ha diminuito gli ingaggi di 40 milioni di euro, dovrebbe tagliare qualcuno ma fare il sacrificio per altri.

Bisogna aspettare una richiesta effettiva per Koulibaly. L’allenatore è il direttore del personale, il presidente è il proprietario. Se Koulibaly non entra nei parametri della società è possibile una situazione come quella di Milik. Il calcio è fatto da giocatori che hanno un valore, non esiste un tetto ingaggi a seconda dei giocatori, la sostanza ha un prezzo.

Se tu non prendi 1/2 giocatori che alzino la qualità della squadra, a livello caratteriale, saremo sempre in questa situazione.