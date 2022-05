Coppola, ex Napoli: “Meret ha bisogno di fiducia e di titolarità”

Ferdinando Coppola, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show, soffermandosi tra le altee cose sulla situazione portieri azzurri. “Meret è un portiere che tecnicamente mi piace molto. Ha bisogno di fiducia, di una titolarità che a Napoli non è riuscito ad avere. L’ideale per lui sarebbe cambiare aria per mostrare il proprio valore. Meret, però, è un patrimonio degli azzurri e affiancargli uno esperto come Sirigu può essere una soluzione. Chi un portiere da Napoli in caso di addio di Meret e Ospina? Immagino un profilo da primo Reina, per intenderci. Carisma, gioco coi piedi e capacità di coprire la porta. A Napoli la partita non va gestita solo tatticamente e tecnicamente, ma anche e soprattutto emotivamente. Serve un profilo nel pieno della propria carriera, non troppo giovane e non troppo avanti negli anni. Gaetano è cresciuto tanto. Ha giocato da leader, si è caricato la squadra sulle spalle più di una volta. Poi giocare nel Napoli è diverso da giocare nella Cremonese. E da napoletano, gliel’ho detto tante volte. Un passaggio intermedio, comunque, glielo consiglierei: meglio giocare 30 partite con continuità e poi rientrare nel Napoli da protagonista. Proprio come fece Insigne”.