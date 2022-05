CALCIOMERCATO – Il DS Giuntoli ha sondato la disponibilità attraverso il suo procuratore

CALCIOMERCATO – Succede spesso nel calciomercato che si parla tra direttori sportivi ed agenti; per questioni relative a determinati calciatori (nel caso di specie Meret) e saltano fuori altre idee per ruoli diversi. Il Napoli – attraverso il DS Giuntoli – ha sondato la disponibilità di Federico Bernardeschi, che ha come suo rappresentante Pastorello (lo stesso di Meret).

PUO’ RICOPRIRE VARI RUOLI

Bernardeschi, in uscita dalla Juve essendo a scadenza di contratto, è il classico elemento duttile che potrebbe completare l’attacco azzurro perché il Napoli sta ragionando su una figura che potrebbe rappresentare un’ottima alternativa sia nel ruolo di esterno che in quello di “sottopunta“. Il profilo piace anche per la capacità di vedere la porta (ecco perché piace anche Deolofeu) ma ovviamente siamo ai primi approcci.

PARAMETRO ZERO, MA INGAGGIO DA RIVEDERE

Bernardeschi ha aperto all’ipotesi Napoli anche se ovviamente sussistono delle difficoltà legate all’ingaggio che l’ex della Viola che percepiva 4 milioni dalla Juventus e ovviamente, liberandosi a zero da club bianconero, spera quantomeno di mantenere questo standard. Il Napoli dal canto suo sta dando vita ad una vera e propria cura dimagrante per quanto concerne gli stipendi dei suoi calciatori e di conseguenza trovare una sintesi con Bernardeschi non sarà semplice. Tuttavia, la scintilla è scoccata e adesso bisogna vedere se diventerà un incendio.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Gazzetta dello Sport