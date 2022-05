CALCIO FEMMINILE – Soledad Jaimes dice addio al Napoli

Oggi dico addio a questo club che sicuramente mi ha segnato per il resto della mia vita. È stato tutto difficile, dal primo all’ultimo giorno. Quello che posso dire senza alcun dubbio è che abbiamo lottato fino alla fine e non ci siamo arresi. Anche se non è andata come volevamo, mi porto dietro tante cose positive del mio periodo qui al Napoli. Innanzitutto voglio ringraziare il nostro Presidente per l’immenso amore e il costante sostegno che ci ha dato per tutto l’anno. Sono molto dispiaciuto di non avergli potuto regalare la salvezza e tutto ciò che sognava in questa stagione, ma so che abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo il calcio è così. Lo ringrazio dal profondo del cuore per l’opportunità che il Napoli mi ha dato e per tutto l’affetto. Voglio ringraziare Paulo e Marco per aver creduto in noi e per esserci stati vicini in ogni momento, grazie per tutte le attenzioni e per essermi stati sempre vicini quando ho sbagliato. Grazie per non averci mai abbandonato. Voglio anche ringraziare Nicola Crisano, Michele, Giuseppe, Andrea, Genaro, Giulio, Ciro, Fabio, Laura, Claudia, Rossana, Gianmaria e Rosario per l’immensa cura che hanno avuto e per aver sempre creduto in noi e per averci aiutato in tutto ciò di cui avevamo bisogno durante l’anno. Soprattutto, grazie alle ragazze della squadra e a Giulia e Roberto per aver dato tutto il nostro male per aver cercato di rendere possibile l’impossibile. Anche se abbiamo fallito, ci abbiamo provato e abbiamo lavorato insieme fino alla fine. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e che possiate avere molto successo. Prendiamo questa esperienza come un’opportunità per imparare e crescere. Tenete la testa alta e correte dietro ai vostri sogni e non dimenticate che solo noi possiamo scrivere la nostra storia, grandi abbracci

Fonte: Instagram Soledad Jaimes