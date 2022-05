ATTACCO – Il Napoli sonda il terreno per una punta dell’Udinese

Per il d.s. Giuntoli sarà un’estate intensa come lavoro tra acquisti, cessioni e rinnovi, ma per il momento due acquisti sono stati fatti: Kvaratskeila e Olivera. Per l’attacco, come riporta il CdS, in attesa di conoscere se dovessero arrivare le offerte per Osimhen, sempre sui 100/110 milioni, altrimenti resterebbe in maglia azzurra. Il club partenopeo nel frattempo sonda il terreno, per trovare il vice del nigeriano in caso di permanenza. Si tratta di Beto dell’Udinese, autore di 13 gol in tutto, 11 in campionato. Nel finale di stagione è rimasto ai box per infortunio, ma ha ampi margini di crescita. Al momento sono solo sondaggi, che però restano lì in caso di evoluzioni per Petagna dovesse essere ceduto.

La Redazione