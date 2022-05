Victor Osimhen in lizza per quattro premi in Nigeria

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, più di una volta è stato fondamentale per la vittoria della squadra azzurra, perciò al netto degli infortuni e del Covid, è chiaramente uno degli elementi che hanno contribuito al terzo posto del Napoli quest’anno in campionato. Ma anche in Nigeria Osimhen è un giocatore importante, tanto da essere in lizza per ben quattro premi, come scrive TuttoNapoli. Anche quest’anno, come di consueto, si terrà il Ballers Awards. Organizzato da Naija Footballers, un marchio di contenuti e di produzione digitale, si tratta di un premio annuale assegnato ai migliori elementi calcistici in Nigeria. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, risulta tra i candidati ed è in lizza per quattro premi. Nello specifico è stato inserito tra i candidati nella categoria di attaccante dell’anno, calciatore dell’anno, calciatore preferito dai fan e gol dell’anno in nazionale.