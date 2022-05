La foto ritrae il calciatore in partenza da Madrid insieme al suo agente, Boselli. Mathias Olivera è arrivato da pochi minuti a Roma (notizia riportata da 100x100Napoli) dove sosterrà le visite mediche. Comincia, quindi, per il terzino, ormai ex Getafe, l’avventura italiana, precisamente napoletana. Dopo le visite, come di consueto si attende la firma.

foto da gianlucadimarzio.com