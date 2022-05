Tuanzebe riserva era e da riserva è stato trattato, via, ritorna allo United!

Tuanzebe SV

Va via da Napoli dal Napoli senza lasciare traccia del suo passaggio. 130 minuti, ma praticamente tutto il bottino in Coppa Italia con la Fiorentina in una gara dove Vlahovic trovò spazi fin troppo larghi grazie alle sue amnesie. Mai scattata l’empatia ma era arrivato per sopperire al periodo in cui Kk sarebbe stato in Africa. Dunque, era riserva. E da riserva è stato trattato. Torna allo United in cerca di una nuova avventura. Fonte Il Mattino