“Si tratta di rispetto per Napoli”, Koulibaly dice no alla Juventus

Il futuro di Koulibaly è in bilico, quest’estate come tutte le precedenti. Forse quest’anno maggiormente visto il ridimensionamento economico che si attuerà in casa Napoli e che rende praticamente impossibile alcuni contratti. Ovvio che, visto il valore del calciatore, molti occhi siano puntati su di lui, in Italia e all’ estero. In serie A, per sostituire Giorgio Chiellini, ci pensa la Juventus. Raffaele Auriemma, attraverso i propri canali social, ha però dato un’ informazione in più in chiave mercato: “Il Comandante Koulibaly ha comunicato al suo agente Ramadani che non andrà alla Juventus per il rispetto che nutre nei confronti di Napoli. Accetterebbe, invece, altre destinazioni: Barcellona Chelsea e Psg hanno già dichiarato il loro interesse”.