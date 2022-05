Serie A, calo Tv del 30%: Napoli, Juve e Roma le più penalizzate

Il quotidiano finanziario, Italia Oggi, ha pubblicato i dati relativi agli ascolti tv del campionato di Serie A 2021/22. Si tratta dell’audience più bassa degli ultimi anni. I numeri sono forniti dalle rilevazioni Auditel, le uniche valide secondo Agcom. 169,6 milioni di telespettatori complessivi, il 29,9% in meno rispetto alla stagione 2020/21, quando furono quasi 242 milioni. Nei dati Auditel sono compresi anche gli ascolti su smart tv, ma non quelli di Dazn su altri device, che la società non fa misurare da Auditel o Audiweb ma da Nielsen. Le squadre più penalizzate nel cambio di distribuzione dei match, in base alla classifica pubblicata dal quotidiano finanziario, sono state il Napoli (-38,4% di ascolti rispetto alla stagione 2020/21), la Juventus (-38%) e la Roma (-30,7%), mentre Milan (-23%) e Inter (-18%) hanno contenuto i danni perché in programmazione più spesso anche sui canali Sky.