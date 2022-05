Scontri di La Spezia: in corso le identificazioni dei “tifosi” coinvolti

Sarebbero in corso di identificazione almeno una decina (ma alla fine saranno molti di più) di tifosi di Spezia e Napoli che sono stati protagonisti degli scontri di domenica scorsa.

La Digos della cittadina ligure è in contatto con quella di via Medina e nelle prossime ore è possibile che vengano emessi i primi severi provvedimenti: si ipotizzano Daspo di almeno 2 anni. Ieri il giudice sportivo ha multato per duemila euro lo Spezia «a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo della gara», ma la Lega ha disposto ulteriori indagini che porteranno a nuove sanzioni. Anche porte chiuse per entrambi i club: provvedimento che punirebbe le società, mentre grazie alle tante telecamere bisogna identificare e punire i colpevoli. Vanno identificati i napoletani che sono stati visti scavalcare la recinzione, entrare sul terreno di gioco e provare ad aggredire alcuni supporter spezzini; vanno identificati e puniti i tifosi dello Spezia che sarebbero riusciti a fare ingresso sul rettangolo verde dalla Curva Ferrovia. Uno di loro, con la partita già sospesa, ha scavalcato e ha aperto la vetrata permettendo agli altri di entrare. Si stanno rivedendo le immagini degli incidenti avvenuti dopo la partita: sono stati i tifosi dello Spezia a tentare l’assalto, respinti dalle forze dell’ordine. Ed è in questo frangente che un tifoso del Napoli ha subito una ferita ad una mano per l’esplosione di un petardo. Incidenti prima e dopo la gara, con la presenza anche di ultrà di altre squadre.

