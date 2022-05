Sarri potrebbe ritrovare un ex azzurro, tutto dipende dalle “strategie” dell’Everton

Con Sarri è cresciuto tantissimo, e, Allan, ex centrocampista del Napoli, era uno dei perni fondamentali su cui girava il fantastico gioco della compagine azzurra. Il giocatore brasiliano è stato acquistato dall’Everton nell’estate del 2020 per 28 milioni, ma adesso i segnali di insofferenza e la volontà di andare via sono più che palesi. Allan potrebbe ritrovare Sarri alla Lazio, ma tutto dipende dalle strategie del club inglese, uno dei più ricchi, con cui ha il contratto in scadenza nel 2023. Unica strada potrebbe essere quella dello svincolo anticipato, o quella di ottenere uno sconto sul prezzo, anche se pure l’ingaggio è piuttosto elevato, 4 milioni a stagione. n