La serie B è arrivato quasi al traguardo e bisognerà conoscere l’ultima squadra che salirà in serie A. La finale sarà tra il Monza e la rivelazione Pisa. La formula è cambiata rispetto al passato. In caso di parità dopo i 180 minuti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Per la sfida di giovedì in terra lombarda è stata designata la sestina arbitrale.

MONZA – PISA Giovedì 26/05 h. 20.30 GUIDA

PERETTI – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI

La Redazione